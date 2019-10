Polizei Köln

POL-K: 191028-9-Lev Rollerfahrer schwerverletzt - Polizei fahndet nach silbernen Mercedes - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Mercedes-Fahrer, der in der Nacht zu Samstag (25. Oktober) in Leverkusen-Wiesdorf einen Rollerfahrer (29) geschnitten hat. Der 29 Jahre alte Leverkusener stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Laut Aussage des Rollerfahrers soll der oder die Unbekannte gegen 23.45 Uhr in einem in Köln zugelassenen silbernen Mercedes mit zwei Auspuffrohren auf der Rathenaustraße gefahren sein. Kurz vor dem Kreisverkehr soll der Fahrer den Leverkusener rechts überholt haben und unmittelbar vor ihm wieder eingeschert sein, um in Richtung Europaring zu fahren. Um eine Kollision zu vermeiden, habe er stark abgebremst und sei gestürzt.

Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

