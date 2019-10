Polizei Köln

POL-K: 191028-7-K Schwerer Raub auf Gaststätte - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Sonntagvormittag (27. Oktober) ist eine Kölnerin (48) im Stadtteil Bickendorf von zwei etwa 20 bis 30 Jahre alten Männern in ihrer Gaststätte überfallen worden. Mit einem Messer bewaffnet forderten die Räuber die Herausgabe der Tageseinnahmen. Gegen 14.50 Uhr betraten die etwa 1,90 Meter großen, dunkel gekleideten Männer die Gaststätte auf dem Sandweg. Mit einem Messer in der Hand verlangten die Täter die Kasse und zwangen die Angestellte die vorhandenen Spielautomaten zu öffnen. Anschließend soll die Pächterin von den Räubern im Innenhof ausgesperrt worden sein. Über eine Leiter kletterte die 48-Jährige an das Fenster eines Anwohners, machte auf sich aufmerksam und alarmierte die Polizei. Derweil flüchteten die beiden Männer mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

