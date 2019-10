POL-K: 191028-3-Lev Senior aus Leverkusen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Polizei Köln

Mit einem Foto sucht die Polizei nach dem seit Sonntagvormittag (27. Oktober) als vermisst gemeldeten Pavel I. (85). Der Senior ist am Samstagvormittag (26. Oktober) von einer Angehörigen zum letzten Mal in Leverkusen-Steinbüchel gesehen worden.

Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er war am Tag seines Verschwindens mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet und hatte eine braune Baskenmütze bei sich. Aufgrund einer Herzerkrankung ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bis in die Abendstunden und mit Unterstützung von Personen- und Flächenspürhunden hatten Polizisten und Feuerwehrleute am Sonntag nach dem Rentner gesucht. Bedingt durch die Dunkelheit und der Gefahr von Wildschweinangriffen brachen die Einsatzkräfte die Suche in dem Waldstück "Bürgerbusch" gegen 22.15 Uhr ab. Derzeit werden die Suchmaßnahmen fortgeführt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vermissten seit Samstagmittag gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 62, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

