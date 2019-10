POL-K: 191026-1-K Senior aus Köln-Buchforst angetroffen - Fahndungsrücknahme

Polizei Köln

Seit Freitagmorgen (25. Oktober) fahndete die Polizei in der Öffentlichkeit nach einem demenzkranken Senior (94) aus Köln-Buchforst. Noch in der Nacht zu Samstag entdeckte ein Passant den orientierungslosen Mann und verständigte Rettungskräfte. Sanitäter brachten den augenscheinlich unverletzten aber verwirrten 94-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus und zogen die Polizei hinzu. (cr)

