Polizei Köln

POL-K: 191025-6-K Unbekannte überfallen Obdachlosen - Zeugensuche

Köln (ots)

Drei Männer haben am Donnerstagvormittag (24. Oktober) einen Obdachlosen (43) im Untergeschoss U7 des Parkhauses "An St. Agatha" in der Kölner Altstadt überfallen. Das Trio erbeutete neben dem Mobiltelefon des 43-Jährigen auch seinen Tabak sowie seine Brusttasche mit Personalpapieren.

Der Obdachlose war nach eigener Aussage gegen 10.30 Uhr auf der Suche nach seinem Schlafsack, als ihn die drei Räuber von hinten angriffen. Der Haupttäter soll ihn mit einem metallähnlichen Stichwerkzeug bedroht haben.

Beschreibungen der etwa 20 bis 30 Jahre alten Räuber:

Haupttäter: - drei Tage Bart - circa 170cm groß - auffällige Hakennase - dunkelhäutig - dunkle Kleidung - sprach schlechtes Deutsch, Akzent unbekannt - stieg vor dem Parkhaus auf ein Fahrrad

Mittäter Nr. 1 - circa 180cm groß - asiatisches Aussehen - sehr lange, dunkle, ins Gesicht fallende Haare - schwarze Brille - dunkle Kleidung - Sprach schlechtes Deutsch, Akzent unbekannt

Mittäter Nr. 2 - circa 170cm groß - dunkelhäutig - grau-weiße Jacke mit Camouflage-Anteil - sprach schlechtes Deutsch, Akzent unbekannt

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell