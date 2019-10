Polizei Köln

POL-K: 191025-5-K Autoknacker nach Zeugenhinweis geschnappt - Haftrichter

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (50) hat die Polizei Köln am Donnerstagnachmittag (24. Oktober) in Meschenich einen Autoknacker (31) in flagranti festgenommen. Heute (25. Oktober) muss sich der bereits mit Eigentumsdelikten in Erscheinung Getretene vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 14.20 Uhr bemerkte der die Straße Am Kölnberg befahrende Zeuge den 31-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt sehr dicht an der Beifahrerseite eines geparkten 3er BMW stand. "Der Verdächtige griff durch das offene Seitenfenster in den silbernen Sportwagen hinein", teilte der Kölner der Polizeileitstelle bei seinem geistesgegenwärtigen Notruf mit. Eine kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung fasste den Verdächtigen im angrenzenden Böschungsbereich hinter einem Gebüsch, nur wenige Meter neben dem beschädigten Wagen. In seinem Rucksack fand sich neben Utensilien und Fahrzeugpapieren, die er aus dem Handschuhfach gestohlen hatte, auch Aufbruchswerkzeug.

Die Beamten nahmen den mehrfach Vorbestraften fest und stellten seine Beute und seine Tatwerkzeuge sicher. Der 31-Jährige kann in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen. In einem Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen muss er sich nun verantworten. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell