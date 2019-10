Polizei Köln

POL-K: 191025-4-K Handtaschenraub in St. Maria Kirche - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht eine circa 50 Jahre alte Frau, die am Donnerstagnachmittag (24. Oktober) einer Kölnerin (67) in der Kirche "St. Maria in der Kupfergasse" die Handtasche geraubt hat.

Laut Zeugenangaben zündete die 67-Jährige gerade eine Kerze an, als die circa 50 Jahre alte, dunkel gekleidete Frau mit schulterlangen Haar ihr von hinten die braun/schwarze Damenledertasche aus der Hand riss und aus der Kirche lief.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell