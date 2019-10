Polizei Köln

POL-K: 191025-3-K Maskierter Mann überfällt Tankstelle mit Messer - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle am Donnerstagabend (24. Oktober) in Köln-Godorf sucht die Polizei Köln einen etwa 1,90 Meter großen, etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann. Nach ersten Ermittlungen betrat er gegen 22.50 Uhr mit einer Maske über dem Kopf die Tankstelle, bedrohte den Angestellten (19) mit einem Messer und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in einer Plastiktüte in Richtung Godorfer Hauptstraße. Der Maskierte soll zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes Sweatshirt mit Reißverschluss sowie Sportschuhe getragen haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

