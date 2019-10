POL-K: 191025-1-K Falsche Polizeibeamte - Kripo Köln fahndet nach "Abholer" - Fotos

Polizei Köln

Die Polizei Köln fahndet mit Bildern einer privaten Überwachungskamera nach einem Betrüger. Der etwa 35 bis 45 Jahre alte Mann soll bereits am Dienstagmittag (1. Oktober) das Geld einer Kölnerin (90) im Ortsteil Longerich aus ihrem Briefkasten abgeholt haben. Falsche Polizisten hatten die 90-Jährige am Telefon überzeugt, eine fünfstellige Summe in einen Umschlag zu legen und dort zu deponieren. Der glatzköpfige "Abholer" ist Brillenträger und kräftig gebaut. Er trug zur Tatzeit einen blauen Pullover, eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen sowie weiße Sportschuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

