POL-K: 191024-5-K Kampagne "Ja zum Helm - Weil Leben schön ist"

Köln (ots)

Unfallopfer melden sich nach Aufruf in den Medien - Polizei Köln und Stadt Köln laden ein

Nach Veröffentlichung der Unfallschilderungen von fünf mit dem Fahrrad verunglückten Polizeibeamten in den Medien Anfang September haben bewegende Schilderungen aus der Bevölkerung die Polizei Köln erreicht.

Polizeipräsident Uwe Jacob und der Kölner Stadtdirektor Dr. Stephan Keller empfangen 15 Frauen und Männer, die Fahrradunfälle mit oder ohne Fahrradhelm überlebt haben und zum Teil noch heute unter den Folgen leiden, am

Montag (28. Oktober), ab 12.30 Uhr am Apostelnkloster (Platzfläche) in 50672 Köln.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Die aus Köln, Lülsdorf, Brühl, Bergisch Gladbach, Wiehl, Kerpen-Sindorf, Bedburg, Geilenkirchen, Meerbusch, Ratingen, Düsseldorf und Wesel kommenden Bürgerinnen und Bürger wollen dadurch, dass sie ihre Erlebnisse schildern, die Radfahrer zum Nachdenken anregen, die ohne Helm oder nur gelegentlich mit Helm fahren.

Wichtiger Hinweis:

Wie auch beim Pressetermin am 9. September stellt die Polizei Köln die Unfallschilderungen der Teilnehmer zur Vorbereitung der Berichterstattung mit Sperrfrist: 28. Oktober, 12.30 Uhr, zur Verfügung. Eine Anforderung ist per Mail an die Pressestelle der Polizei Köln pressestelle.koeln@polizei.nrw.de möglich. (de)

