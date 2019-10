POL-K: 191024-4-K Polizei fahndet nach EC-Karten Betrügerin - Fahndungsbilder

Polizei Köln

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Bilder der Überwachungskamera einer Bankfiliale am Kölner Neumarkt nach einer Betrügerin. Die etwa 25 bis 35 Jahre alte Frau soll am Mittwoch (24. Juli) mit einer auf dem Postweg gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten versucht haben, Bargeld abzuheben.

Die Gesuchte trug ein graues T-Shirt mit Aufdruck, eine weiße kurze Shorts mit Mustern, schwarz-weiße Turnschuhe sowie eine Sonnenbrille. Quer über dem Oberkörper hing eine graue Bauchtasche. Die Haare waren offensichtlich rot gefärbt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

