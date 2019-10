Polizei Köln

POL-K: 191024-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach zwei mutmaßlichen Einbrechern

Köln (ots)

Mit Handybildern sucht die Polizei Köln nach zwei mutmaßlichen Einbrechern. Sie stehen im Verdacht, am Montagmittag (7. Oktober) bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Köln-Höhenhaus Schmuck gestohlen zu haben. Einer aufmerksamen Anwohnerin (40) waren die beiden Männer vor dem Haus auf dem Sengbachweg gegen 15 Uhr aufgefallen. Nach ihrer Aussage soll einer der beiden Einbrecher einen Baseballschläger in der Hand gehalten haben, den sie als Eigentum der Nachbarn erkannte. Die auf den Fotos gezeigten Männer gingen in Richtung Lippeweg weg.

Nach ersten Ermittlungen hebelten die Täter die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Die Männer durchsuchten das gesamte Haus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

