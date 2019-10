Polizei Köln

POL-K: 191024-2-K Maskierte Räuber überfallen Büro eines Gebrauchtwagenhändlers - Zeugensuche

Köln (ots)

Bewaffnet mit einer schwarzen Pistole und einem Brecheisen haben am Mittwochabend (23. Oktober) zwei dunkel gekleidete maskierte Männer in Köln-Urbach das Büro eines Gebrauchtwagenhändlers überfallen. Gegen 21.15 Uhr betraten die etwa 1.70 bis 1.85 Meter großen und mit Sturmhauben maskierten Räuber das Büro. Mit schwarzen Handschuhen durchsuchten sie einen Angestellten (25) sowie die Schränke des Büros. Sie rissen einen Tresor aus der Verankerung und sollen mit ihrer Beute bis zu einem Parkplatz in der Bartholomäusstraße gelaufen sein. Einer soll "schmal" der andere "kräftig" sein.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell