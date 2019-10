Polizei Köln

POL-K: 191022-2-K Zwei Räuber überfallen Geschäftsmann - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Überfall am Montagmittag (21. Oktober) ist ein Geschäftsmann (54) in der Kölner Innenstadt leicht verletzt worden. Im Treppenhaus eines Parkhauses in der Richmodstraße überraschten ihn zwei schwarzhaarige, dunkel gekleidete Räuber. Sie sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht und versuchten, ihm seine Aktenkoffer aus der Hand zu reißen. Als der Überfallene laut schrie, flüchteten die Männer ohne Beute über die Richmodstraße in Richtung Zeppelinstraße. Einer soll "groß und dünn" der andere "klein und kräftig" sein.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell