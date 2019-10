Polizei Köln

POL-K: 191020-5-K Nach Diebstahl zugeschlagen - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Täter entwenden Rucksack aus Fahrradkorb

Zwei Männer haben am Samstagabend (19. Oktober) in der Kölner Innenstadt den Rucksack eines Franzosen (56) gestohlen. Als der 56-Jährige seine Tasche zurückholte schlug einer der Täter zu und verletzte den zuvor Bestohlenen leicht. Ohne Beute flüchteten die beiden schlanken, etwa 25 Jahre alten und ungefähr 1,70 bis 1,85 Meter großen Männer.

Gegen 19.30 Uhr stellte der 56-Jährige sein Fahrrad an der Agrippinawerft ab. Während er seinen Rucksack im Fahrradkörbchen stehen ließ, ging er in eine nahegelegene Grünfläche um dort an einem Brunnen seine Wasserflasche aufzufüllen. Diese Gelegenheit nutzten die beiden Täter, griffen sich den Rucksack und flüchteten. Der Bestohlene verfolgte das Duo, holte die Diebe ein und griff sich seinen Rucksack.

Ein Täter schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit seinem Komplizen. Die Gesuchten waren zur Tatzeit mit dunklen Jacken bekleidet, einer von ihnen trug eine Kappe auf dem Kopf. Der Geschädigte geht davon aus, dass es sich um Osteuropäer handelte.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Agrippinawerft aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder Personen beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell