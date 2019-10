Polizei Köln

POL-K: 191018-1-K/REK Gesuchter stellt sich der Polizei - Festnahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 14. Oktober

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4400718

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Mittwochnachmittag (16. Oktober) stellte sich der per Öffentlichkeitsfahndung Gesuchte bei der Polizei. Die Beamten vollstreckten den gegen den 47-Jährigen bereits erwirkten Haftbefehl. Der Beschuldigte lässt sich anwaltlich vertreten. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten.

Bei einer Auseinandersetzung in Hürth-Hermülheim am Sonntagabend (13. Oktober) soll der 47-Jährige einem Kontrahenten (25) in den Rücken geschossen haben. Anschließend war der Angreifer in einer Mercedes A-Klasse geflüchtet. (jk)

