Polizei Köln

POL-K: 191017-3-K Räuber treten jungen Mann vom Fahrrad - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit dem Handyfoto einer Zeugin fahndet die Polizei Köln nach zwei etwa 30 bis 40 Jahre alten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Montagabend (22. Juli) in der Altstadt einen jungen Mann (19) von seinem Fahrrad getreten und ihm Bargeld aus der Hosentasche gezogen zu haben. Vom Fischmarkt flüchteten die Täter auf einem weißen und einem schwarzen Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Überfallene sei gegen 1.45 Uhr am Heumarkt von zwei schwarzhaarigen, dunkel gekleideten Männern nach einem Feuerzeug gefragt worden. Als der 19-Jährige eins aus der Hosentasche zog und wieder auf sein Fahrrad stieg, traten die beiden als "georgisch" beschriebenen Männer den 19-Jährigen von seinem Rad. Anschließend durchsuchten sie den am Boden Liegenden und zogen ihm Bargeld aus der Hosentasche. Der Geschädigte befreite sich und flüchtete auf seinem Rad in Richtung Fischmarkt. Ebenfalls auf Fahrrädern verfolgten die Täter den Geschädigten durch die Altstadt. Eine Zeugin erkannte die Notlage des 19-Jährigen, griff geistesgegenwärtig zum Handy und fotografierte einen der Täter.

Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des auf dem Foto abgebildeten Räubers sowie des zweiten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell