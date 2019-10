Polizei Köln

POL-K: 191017-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach drei Tatverdächtigen einer gefährlicher Körperverletzung - Zeugensuche

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung am Hohenzollernring nach drei jungen Männern, die am frühen Dienstagmorgen (16. Juli) am Angriff auf einen Kölner (23) auf der Maastrichter Straße beteiligt gewesen sein sollen. Der 23-Jährige war dabei durch Schläge und Tritte verletzt worden. Einer der mutmaßlichen Schläger, ein zur Tatzeit 14 Jahre alter Junge aus Köln, ist bereits identifiziert, äußert sich aber nicht zur Sache. Zum Zwecke der Identifizierung der drei an der Tat beteiligten jungen Männer hat das Amtsgericht Köln die Veröffentlichung der Fotos, auch das des bereits bekannten 14-Jährigen angeordnet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll die Tat gegen 3 Uhr auf dem Hohenzollernring ihren Anfang genommen haben. Nach anfänglichem "Pöbeln" sollen die vier Jungen dem 23-Jährigen bis zum Parkhaus auf der Maastrichter Straße gefolgt sein und ihn hier zusammengeschlagen und getreten haben.

Das Kriminalkommissariat 43 sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kennt die auf den Fahndungsbildern gezeigten jungen Männer? Wer kann Angaben zur ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 43 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell