POL-K: 191016-1-K/GL Unbekannte schießen auf Shisha-Bar - Mordkommission ermittelt

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Mittwoch (16. Oktober) haben bislang Unbekannte mehrfach von außen auf eine Bar in Bergisch Gladbach geschossen. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Zum Tatzeitpunkt gegen 0.30 Uhr hielt sich in der Gaststätte an der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße noch eine größere Anzahl Personen auf. Infolge der Schussabgaben erlitt ein Mann eine leichte Fußverletzung. Es entstand Gebäudeschaden an der Außenfassade. Eine Ringalarmfahndung nach den flüchtigen Angreifern verlief ergebnislos. Die Hintergründe des Tatgeschehens sind unklar.

Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg)

