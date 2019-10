Polizei Köln

POL-K: 191015-1-K 22-jähriger Autofahrer nach Aufprall auf Laternenmast lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (14. Oktober) hat sich ein 22-jähriger Renault-Fahrer bei einer Kollision mit einem Laternenmast in Köln-Marsdorf lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte fuhren den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Gegen 15.20 Uhr fuhr der Renault-Fahrer auf der Dürener Straße aus Fahrtrichtung Frechen kommend in Fahrtrichtung Militärringstraße. Nach Angaben mehrerer Zeugen wechselte er wiederholt die Fahrstreifen, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen. In Höhe der Hermann-Heinrich-Gossen-Straße soll der 22-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Er driftete quer über die Straße, drehte sich einmal um die eigene Achse und kollidierte mit einem Laternenmast am rechten Fahrbahnrand. Ein dort angeschlossenes grünes Fortuna Fahrrad schleuderte durch den Aufprall schwer beschädigt auf die Straße. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren am Unfallort. (js)

