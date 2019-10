Polizei Köln

POL-K: 191014-6-K/GL/EU Kripo Köln durchsucht mehrere Objekte - Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 1 vom 8.12.2018, Ziffer 4 vom 4. Januar, Ziffer 4 vom 7. Januar, Ziffer 5 vom 17. Januar, Ziffer 5 vom 21. Januar, Ziffer 2 vom 23. Januar

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am heutigen Montagnachmittag (14. Oktober) haben Beamte der Polizei Köln zeitgleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Köln vollstreckt. Die Durchsuchungen in Köln, Bergisch Gladbach und Weilerswist stehen in Zusammenhang mit einer derzeit stattfindenden Gerichtsverhandlung beim Landgericht Köln wegen versuchten Totschlags und einer im Januar stattgefundenen Schießerei auf offener Straße zwischen zwei Angehörigen rivalisierender Rockergruppen. Im Rahmen des Einsatzes wurde zudem ein Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen vollstreckt. (cg)

