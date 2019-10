Polizei Köln

POL-K: 191014-4-K/REK Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Hürth - Zeugenaufruf!

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagabend (13. Oktober) hat ein Unbekannter einen 25-Jährigen auf dem Grillplatz an der Sudetenstraße 91 in Hürth-Hermühlheim niedergeschossen und schwer verletzt. Der Tatort liegt unmittelbar neben dem Schwimmbad (De Bütt) und dem Bowlingcenter (10Pin Entertainment Center). Nach ersten Ermittlungen sollen die beiden Kontrahenten um 18.50 Uhr aufeinander eingeschlagen haben, bevor der Gesuchte eine Waffe zog und dem jungen Mann in den Rücken schoss. Nach Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige mit einem Auto (Mercedes A-Klasse) geflüchtet sein. Auch ein zweites Auto soll mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort weggefahren sein.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt und bittet Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung und/oder zu dem Tatverdächtigen sowie den beiden Autos machen können, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden.

Der Verletzte befindet sich derzeit stationär in einem Krankenhaus. (mw)

