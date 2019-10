Polizei Köln

POL-K: 191014-3-K Bankautomaten in Ossendorf aufgesprengt - Zeugensuche!

Köln (ots)

Polizei Köln fahndet nach drei dunkel gekleideten Männern und einem silbernen Fluchtwagen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (14. Oktober) im Stadtteil Ossendorf einen Geldautomaten aufgesprengt. Die Explosion zerstörte den Automaten und beschädigte das Bürogebäude erheblich. Mit ihrer Beute flüchteten die mit dunklen Regenanzügen bekleideten Täter in einem silbernen Coupé wahrscheinlich in Richtung Bundesautobahn 57. Dabei handelt es sich vermutlich um einen hochmotorisierten Mercedes oder Audi. Die Kriminalpolizei Köln sucht dringend Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen näherten sich gegen 2 Uhr zwei Männer mit Gasflaschen dem an der Adolf-Grimme-Allee gelegenen Geldautomaten. Wenig später führten die Täter eine starke Explosion herbei. Sie rafften Bargeld aus dem aufgesprengten Automaten zusammen, rannten zu ihrem Fluchtwagen, in dem ein Komplize auf sie wartete.

Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, besonders schweren Diebstahls, eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittler fragen:

Wer hat sich zur Tatzeit im Bereich der Adolf-Grimme-Allee aufgehalten und die Täter beobachtet?

Wer kann Hinweise zu dem silberfarbenen Coupé machen, mit dem die dunkel gekleideten Täter flüchteten?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell