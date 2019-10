Polizei Köln

POL-K: 191014-2-K E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Köln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13. Oktober) hat sich ein E-Scooter-Fahrer (30) bei einem Sturz in der Kölner Innenstadt schwere Kopfverletzungen zugezogen. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen (23w, 30m) sahen, wie der 30-Jährige gegen 0.20 Uhr mit seinem Leih-Scooter auf der Erftstraße stürzte und mit seinem Gesicht auf dem Asphalt aufschlug. Unverzüglich verständigten sie über Notruf einen Rettungswagen. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 2 aufgenommen. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell