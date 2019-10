Polizei Köln

POL-K: 191014-1-K/LEV/BAB 20-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto in der Ausfahrt Rheindorf auf der BAB 59

Köln (ots)

Am Sonntagmittag (13. Oktober) hat sich eine 20-jährige mit ihrem weißen Nissan in der Autobahnausfahrt Rheindorf auf der BAB 59 überschlagen. Rettungskräfte fuhren die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Nach eigener Aussage wollte die junge Autofahrerin gegen 12 Uhr die Autobahn 59 in Richtung Leverkusen an der Ausfahrt Rheindorf verlassen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie in der Ausfahrt auf die beginnende Schutzplanke und schleuderte in das angrenzende kleine Waldgebiet. Selbständig befreite sich die junge Frau aus dem auf der Seite liegenden Wagen. Vorbeikommende Autofahrer (24w, 31m) sahen die verletzte Frau hinter der Schutzplanke stehen und verständigten unverzüglich über den Notruf die Polizei und die Feuerwehr. (js)

