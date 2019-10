Polizei Köln

POL-K: 191012-1-K Radfahrer kollidiert mit plötzlich geöffneter Autotür - schwer verletzt

Köln (ots)

Schwere Kopfverletzungen erlitt am Freitagnachmittag (11. Oktober) ein Fahrradfahrer (70) in Köln-Ehrenfeld durch den Zusammenstoß mit einer plötzlich geöffneten Beifahrer-Autotür (Beifahrer: 32). Gegen 14.30 Uhr fuhr der 70-Jährige auf dem Radweg der Venloerstraße in Richtung stadtauswärts. Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige die Beifahrertür eines Fiat Ducato, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, geöffnet haben. Die Tür stieß gegen den vorbeifahrenden Kölner und brachte diesen zu Fall. Er stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Bordstein auf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell