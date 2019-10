Polizei Köln

POL-K: 191011-5-LEV 11-jährige Radlerin auf Schulweg tödlich verunglückt

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (11. Oktober) hat ein Mädchen (11) in Leverkusen-Wiesdorf infolge einer Kollision mit einem Sattelzug tödliche Verletzungen erlitten. Gegen 7.50 Uhr war das Schulkind mit seinem Rad auf dem Gehweg Elisabeth-Langgässer-Straße in Richtung Willy-Brandt-Ring gefahren.

Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein Lkw-Fahrer (28) das im dortigen Einmündungsbereich gelegene Tankstellengelände auf die Elisabeth-Langgässer-Straße zu verlassen. Dort warteten seinen Angaben zufolge direkt gegenüber an der roten Ampel Willy-Brandt-Ring mehrere Pkw. Aufgrunddessen hielt der 28-Jährige seinen MAN TGX noch auf dem Grundstück an einem Stopp-Schild an. Beim Phasenwechsel auf Grün gab er angesichts der anfahrenden Pkw auch seinerseits Gas.

Die 11-Jährige befand sich in diesem Moment auf dem Gehweg unmittelbar vor dem Sattelzug und wurde von der Zugmaschine überrollt. Unter Reanimationsbedingungen fuhr eine Rettungswagenbesatzung das Unfallopfer in eine Klinik. Dort erlag das Mädchen seinen Verletzungen.

Auf Veranlassung von Polizei und Feuerwehr betreuten Notfallseelsorger mehrere Augenzeugen und Angehörige des Kindes. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war eingesetzt. Die Einmündung und mehrere Fahrstreifen des Willy-Brandt-Rings mussten gesperrt werden. Den Lkw und das zerstörte Fahrrad stellten die Beamten sicher. Gegen 13 Uhr waren die Polizeimaßnahmen vor Ort beendet. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell