Polizei Köln

POL-K: 191009-5-K Suche nach mutmaßlichem Zeugen einer Brandstiftung - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln einen Zeugen, der Dienstagnacht (9. Juli) einen Brandstifter in Köln-Vogelsang beobachtet haben könnte. Ein derzeit unbekannter Täter hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz vor 3 Uhr in der Bisterfeldstraße einen Wohnwagen, ein Auto sowie eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Flammen zerstörten das Fahrzeug und den Wohnanhänger, es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Köln ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

In seiner Vernehmung erklärte ein Zeuge, dass er gegen 3 Uhr einen Mann in Brandortnähe gesehen habe, der möglicherweise weitere Angaben zu dem Täter machen könnte. Bei der Sichtung von Aufnahmen einer Überwachungskamera erkannten die Beamten den Beschriebenen, dessen Zeugenaussage von großer Bedeutung sein könnte. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 gehen davon aus, dass der Abgelichtete möglicherweise wichtige Hinweise zu der Brandstiftung machen kann und bitten ihn, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Zudem bittet das Kriminalkommissariat 13 um Hinweise zu der Person auf dem veröffentlichten Bild und nimmt diese unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell