POL-K: 191009-4-K Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt - Zeugensuche

Köln (ots)

Mit einer schwarzen Schusswaffe hat am Dienstagabend (8. Oktober) ein etwa 1,85 Meter großer und schwarz gekleideter Mann einen Getränkemarkt in Köln-Urbach überfallen. Der Tatverdächtige flüchtete mit einer erbeuteten Geldkassette in unbekannte Richtung.

Gegen 21 Uhr betrat der mit einem Halstuch Maskierte den Getränkemarkt auf der Marienburger Straße und soll direkt auf den Angestellten (18) im Kassenbereich zugegangen sein. Die Waffe soll er auf den Angestellten gerichtet haben, während er mit der zweiten Hand auf die Kasse gezeigt haben soll. Von dem Täter zur Eile genötigt, händigte der Überfallene eine Geldkassette aus.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

