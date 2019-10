Polizei Köln

POL-K: 191007-3-K Zivilfahnder nehmen Diebestrio auf Messe fest

Köln (ots)

Zivilfahnder haben am Samstagmorgen (5. Oktober) drei mutmaßliche Diebe (57, 42, 38) auf der internationalen Lebensmittelmesse in Köln-Deutz festgenommen. Die organisierte Tätergruppe hatte versucht, Rucksäcke und Taschen von Messebesuchern zu stehlen.

An Messeständen mit Sitzgelegenheiten ging der 57-Jährige gezielt auf Besucher zu und griff nach deren abgestellten Taschen und Rucksäcken. Dabei schirmten ihn seine Komplizen ab und verwickelten die potentiellen Opfer in Gespräche, um sie abzulenken. Alle Diebesversuche scheiterten an aufmerksamen Zeugen, die die Masche durchschauten.

Zivilpolizisten, die gezielt bei Messen nach überregionalen Tätern Ausschau halten, bemerkten das Trio und nahmen es vorläufig fest. Die Diebe müssen sich nun dem Haftrichter stellen. (ph)

