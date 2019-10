Polizei Köln

POL-K: 191007-2-K Falsche Polizisten: Seniorin deponiert Geld unter Mülltonne nach "110"-Anrufen

Köln (ots)

Am Samstag (5. Oktober) haben Trickbetrüger eine 73 Jahre alte Frau im Auenweg in Köln-Rodenkirchen um ihre Ersparnisse gebracht. Über zwei Tage riefen falsche Polizisten mehrmals mit der Rufnummer "110" bei der Seniorin an und erbeuteten durch Auftischen einer Lügengeschichte mehrere Tausend Euro.

Falsches Vertrauen in falsche Polizisten: Die Polizei Köln warnt vor Anrufen mit "110" im Telefon-Display. Merken Sie sich: Die Polizei ruft Sie niemals mit der Rufnummer "110" an!

Sie werden von Betrügern angerufen, wenn:

- Sie am Telefon Auskunft über Ihre Ersparnisse geben sollen, - im Zuge polizeilicher Ermittlungen zur Herausgabe Ihres Geldes und Ihres Schmucks aufgefordert werden, - Sie Ihrem Umfeld nichts von den Anrufen erzählen sollen, um die angeblichen Ermittlungen nicht zu gefährden, - Sie während des Anrufs "zur Sicherheit" die "110" wählen sollen, aber nicht auflegen dürfen, - Sie Unbekannten Ihr Geld übergeben sollen.

Was Sie tun sollten:

- Seien Sie misstrauisch, legen Sie auf (Telefonverbindung muss getrennt sein) und wählen Sie nach dem Freizeichen die "110". Informieren Sie Ihre Nachbarn oder Ihre Angehörigen über derartige Anrufe.

Am Freitagmittag erhielt die 73 Jahre alte Frau einen Anruf des angeblichen Polizisten "Herr Lorent von der Sonderermittlung der Polizei". Nach einem Einbruch in der Nachbarschaft der älteren Frau habe man bei zwei festgenommenen Personen einen Zettel mit dem Namen und der Anschrift der Frau gefunden. Um die beiden noch auf der Flucht befindlichen Täter zu fassen, sollte die 73-Jährige zur Sicherstellung ihr Bargeld an die Polizei aushändigen. Etliche Telefonate später hob die Seniorin daraufhin mehrere Tausend Euro bei ihrer Hausbank ab und steckte die Geldscheine in einen Umschlag. Diesen packte sie um 14 Uhr in eine Plastiktüte und deponierte die Tüte anweisungsgemäß unter eine Mülltonne vor ihrem Haus. Als sie eine Stunde später nachschaute, war die Tüte weg - und ihr Geld auch!

Insgesamt gingen bei der Polizei Köln am Wochenende über 30 Mitteilungen über telefonische Betrugsversuche falscher Polizisten ein. (kw)

