Polizei Köln

POL-K: 191006-5-K Zwei Autos und Hausfassade in Brand geraten - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Brand in Köln-Dellbrück am frühen Sonntagmorgen (6. Oktober) sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können. Gegen 5 Uhr waren die Flammen von einem brennenden VW auf einen Audi sowie auf die angrenzende Häuserfassade eines Mehrfamilienhauses im Grafenmühlenweg übergesprungen. Es wurde niemand verletzt. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell