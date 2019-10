Polizei Köln

POL-K: 191006-3-K Motorradfahrer tödlich verunglückt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Verkehrsunfall in Köln-Ehrenfeld ist am frühen Samstagabend (5. Oktober) ein Motorradfahrer (41) seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Nach ersten Ermittlungen bog ein VW-Fahrer (67) gegen 19.15 Uhr von der Hospeltstraße in die Helmholtzstraße ab und stieß mit der von links kommenden, vorfahrtberechtigten Kawasaki zusammen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell