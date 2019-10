Polizei Köln

POL-K: 191004-3-K/BAB/REK Ford-Insassinnen bei Unfall auf A 61 schwerverletzt - zwei Rettungshubschrauber - Richtungsfahrbahn Venlo weiterhin gesperrt

Köln (ots)

Zwei hinten sitzende Mitfahrerinnen (20, 52) eines Pkw Ford mussten infolge einer Kollision mit einem Lkw-Gespann auf der Bundesautobahn 61 am Freitagnachmittag (4. Oktober) mit Hubschraubern in Kliniken geflogen werden. Rettungswagen brachten die Fahrerin (26) und ihren Beifahrer (35) in Krankenhäuser.

An der Anschlussstelle Bergheim-Süd hatte die 26-Jährige gegen 13.30 Uhr beabsichtigt, auf die Richtungsfahrbahn Venlo aufzufahren. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Ford-Fahrerin beim Wechsel auf die rechte von drei Fahrspuren den dort herannahenden 40-Tonner eines 46-Jährigen Fahrers übersah. Der Transporter prallte gegen den Pkw, der infolgedessen massiv deformiert wurde. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme und umfangreichen Sperr- und Ableitungsmaßnahmen setzten die Polizeien Köln und Rhein-Erft-Kreis insgesamt 8 Streifenwagen ein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist ebenfalls im Einsatz. Es entwickelte sich ein Rückstau von circa 10 Kilometern Länge. Die Räumungsarbeiten dauern derzeit noch an. (cg)

