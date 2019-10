Polizei Köln

POL-K: 191003-4-K/REK/BAB Lastwagenfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Geladene Kartoffeln blockierten Richtungsfahrbahn der BAB 553 - mehrstündige Sperrung

Bei einem Alleinunfall auf der Bundesautobahn 553 ist am Mittwochabend (2. Oktober) ein Lastwagenfahrer (39) schwer verletzt worden. Nachdem der Lastzug umgestürzt war, verstreuten sich die geladenen Kartoffeln über die betroffene Richtungsfahrbahn. Für die Dauer der Rettungs- und Räumungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme sperrten Polizisten und Kräfte der Autobahnmeisterei die betroffene Richtungsfahrbahn ab.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der aus dem Kreis Heinsberg stammende Lastwagenfahrer gegen 20.15 Uhr an der Anschlussstelle Brühl Ost auf die A 553 in Richtung Bliesheim auf. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der 39-Jährige in der Kurve der Autobahnauffahrt die Kontrolle über sein Gespann. Der Lastwagen kippte um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um den Schwerverletzten und begleitete ihn in ein Krankenhaus. Der Ford eines 32-Jährigen wurde beim Überfahren des Kartoffelfeldes leicht beschädigt. Nach intensiven Bergungs- und Rettungsarbeiten gaben die Einsatzkräfte die betroffene Richtungsfahrbahn gegen 3 Uhr wieder für den Verkehr frei.

Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

