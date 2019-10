Polizei Köln

POL-K: 191001-6-K/BAB Lkw-Fahrer bei Unfall auf der A 57 schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Unfall zwischen zwei Lkw am Dienstagvormittag (1. Oktober) sorgt seit Stunden für eine Sperrung der Bundesautobahn 57 in Richtung Krefeld. Der Unfallverursacher (22) und der Beifahrer (60) des zweiten Lkw-Fahrers (54) erlitten leichte, der 54-Jährige schwere Verletzungen. Noch bis mindestens 17.30 Uhr wird die A 57 zwischen den Anschlussstellen Worringen und Dormagen zwecks Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen gesperrt blieben.

Gegen 11.30 Uhr steuerte der 54-Jährige seinen Mercedes auf den Standstreifen, da eine Warnlampe im Armaturenbrett einen technischen Defekt anzeigte. Er und sein Beifahrer hatten gerade erst gestoppt, als aus bislang ungeklärter Ursache ein nachfolgender Lkw-Fahrer den Liegenbleiber touchierte. Der Scania-Sattelzug des 22-Jährigen schleuderte infolge der Kollision durch die rechte Schutzleitplanke und landete in der Böschung.

Polizeibeamte sperrten die Richtungsfahrbahn komplett und leiteten den Verkehr um. Da sich das Trümmerfeld auf alle Fahrstreifen verteilte und Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Bergung des Lasters in der Böschung soll am späten Nachmittag abgeschlossen sein. Der Stau hatte in der Spitze eine Länge von acht Kilometern. (cr)

