Polizei Köln

POL-K: 191001-5-K Einbrecherduo scheitert an Sicherheitstechnik - Fahndungsfotos

Köln (ots)

Zumindest den Zaun eines Privatgrundstücks in Köln-Longerich konnten die beiden Unbekannten bei ihrem Einbruchsversuch im Juni noch überwinden. Als sie dann brachial in das Einfamilienhaus am Lindweilerweg eindringen wollten, stießen sie jedoch an ihre Grenzen. Mit Fotos aus Überwachungskameras tritt nun die Kripo Köln auf der Grundlage eines Gerichtsbeschlusses an die Öffentlichkeit.

An jenem Dienstagmittag (25. Juni) schaute einer der Unbekannten gegen 11.50 Uhr zunächst in das Objekt. Anschließend warf er - vergeblich - mehrere Steine gegen ein Fenster. Infolge des hierbei jedoch ausgelösten akustischen Alarms suchte der verhinderte Einbrecher mit seinem Komplizen fluchtartig das Weite. Fotos des Unbekannten zeigen ihn bei der Tathandlung.

Das Kriminalkommissariat 72 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aufgenommen und fragt: Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen? Wer kann Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Mannes machen? Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

