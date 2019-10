Polizei Köln

POL-K: 191001-2-K Bei "Rot" über Kreuzung gefahren - 3 Schwerverletzte

Köln (ots)

Am Montagabend (30. September) hat ein die Friedrich-Karl-Straße befahrender Kölner (24, Beifahrerin 21) in Köln-Niehl bei "Rot" die Amsterdamer Straße gequert. Bei dem folgenden Unfall erlitten drei Fahrzeuginsassen schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb als einziger Beteiligter unverletzt.

Gegen 21.20 Uhr kollidierte der BMW mit einem von rechts einbiegenden weißen Skoda Oktavia (Fahrer 49, Beifahrerin 22). Dieser schleuderte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Laut Zeugenaussage war der 24-Jährige zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs gewesen. (no)

