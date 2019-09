Polizei Köln

POL-K: 190930-5-K Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw in Köln-Mülheim auf dem Rendsburger Platz ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag (30. September) noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Lkw-Fahrer (44) gegen 15.20 Uhr auf die Rechtsabbiegerspur des Rendsburger Platzes in Fahrtrichtung Bergischer Ring. Kurz vor der Einmündung stieß er aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Motorradfahrer zusammen. Spezialisten des Unfallaufnahmeteams sichern alle Spuren, um den Unfallhergang lückenlos zu klären. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Lkw-Fahrer Drogen konsumiert haben könnte. Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird der Bereich des Rendsburger Platzes gesperrt. Der Bergische Ring ist in Höhe der Unfallstelle einspurig befahrbar. (jk)

