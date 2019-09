Polizei Köln

POL-K: 190930-3-K Ertappte Betrügerin schlägt Ladendetektiv - Festnahme

Köln (ots)

Richter schickt polizeibekannte Beschuldigte in Untersuchungshaft

Die Polizei Köln hat am frühen Samstagabend (28. September) in der Innenstadt eine bereits einschlägig polizeibekannte Betrügerin (23) vorläufig festgenommen. Die 23-Jährige hatte zuvor versucht, in einem Drogeriemarkt mit einer fremden EC-Karte eine größere Menge Schminke zu bezahlen. Als der Betrug auffiel, schlug die Ertappte dem Ladendetektiv (51) mehrfach auf die Brust. Polizisten nahmen die Frau vorläufig fest. Bereits am Wochenende musste sie sich wegen des Verdachts des Betrugs und Körperverletzung vor dem Haftrichter verantworten, der sie in die Obhut der Justiz überstellte.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich die 23-Jährige gegen 19 Uhr an der Kasse des in der Schildergasse gelegenen Geschäfts an. Die Schminke im Wert von rund 160 Euro wollte die Kundin mit "ihrer" EC-Karte bezahlen. Als sie zum dritten Mal die Geheimnummer falsch eingegeben hatte, prüfte die Kassiererin (40) die Bankkarte. Da der dort vermerkte Name nicht zu der aus Osteuropa stammenden Kundin passte, verständigte die Angestellte den Ladendetektiv. Die ertappte Betrügerin schimpfte lautstark und schlug auf den 51-Jährigen ein. Polizisten nahmen eine Anzeige auf und brachten die nunmehr Festgenommene ins Polizeipräsidium.

Die EC-Karte stellten die Beamten sicher und verständigten die in Berlin wohnende Eigentümerin, die den Verlust ihrer Bankkarte noch gar nicht bemerkt hatte. (he)

