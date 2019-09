Polizei Köln

POL-K: 190930-1-K/E Polizei Köln sucht nach weiterem Tatverdächtigen nach Verfolgungsfahrt nach Essen

Köln (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung "190929-2-K/E Einbrecher nach Verfolgungsfahrt von Köln bis nach Essen gefasst"

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Einbruch in ein Elektronik-Geschäft in der Kölner Innenstadt und einer anschließenden Verfolgungsfahrt, die am Sonntagmorgen (29. September) in Essen endete, sucht die Polizei Köln nach einem weiteren Tatverdächtigen. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass der BMW während der Flucht mit insgesamt sechs Personen besetzt war. Nachdem Einsatzkräfte den Wagen gestoppt hatten, setzte sich ein Insasse zu Fuß ab und ist weiterhin flüchtig. Ob es sich bei dem Unbekannten um den Fahrer des Wagens handelt, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Inzwischen ist klar, dass die fünf angetroffenen Kinder/bzw. Jugendlichen in Duisburg leben. Nach ihren Befragungen und Vernehmungen übergaben Ermittler in Essen die Zwölf- bis Vierzehnjährigen an deren Erziehungsberechtigten. Alle fünf sind bereits mehrfach im Ruhrgebiet polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Fluchtwagen gehört einem rumänischen Halter. Die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen sind kurz vor der Tat an einem anderen BMW in Duisburg entwendet worden. Die Umstände, unter denen die Jugendlichen an den Wagen gelangt sind, sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. (cr)

