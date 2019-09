Polizei Köln

POL-K: 190927-7-K/LEV Maskierter Mann überfällt Tankstelle mit Schusswaffe - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der Nacht zu Freitag (26. September) in Leverkusen-Alkenrath sucht die Polizei Köln einen etwa 1,65-1,70 Meter großen, mit einer dunklen Jeans, schwarzen Schuhen und einer grauen Jacke bekleideten Mann. In seiner Hand soll er einen schwarzen Revolver gehalten und damit einen Angestellten (53) bedroht haben.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Vermummte gegen 23.25 Uhr die Tankstelle auf der Alkenrather Straße. Mit den Worten "Mach voran, ich brauche Geld" soll er dem Verkäufer eine Stofftasche auf den Tresen gelegt haben. Nach Übergabe der befüllten Tasche, flüchtete der mutmaßliche Täter in Richtung Opladen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Zusammenhänge zu ähnlichen Taten werden derzeit geprüft. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell