POL-K: 190927-6-K "Ausgetrickst - nicht mit uns!" - Altentheater brilliert im Plenarsaal des Oberlandesgerichts Köln - Grußwort des Polizeipräsidenten

Immer wieder rufen Trickbetrüger insbesondere ältere Menschen an, um diese mittels perfider "Räuberpistolen" um ihre Ersparnisse zu bringen. Diesem Unwesen hat auch das "Freie Werkstatt Theater Köln" in Kooperation mit der Polizei Köln und dem Sozialwerk der Polizei Köln e.V. den Kampf angesagt. Mit Leichtigkeit und Humor inszeniert das Altentheaterensemble immer wieder diverse Betrugsmaschen dieser Anrufer - und stellt auf der Bühne plastisch vor, wie man sich vor solchen Machenschaften schützen kann.

Am Donnerstagabend (26. September) hatte nun das Oberlandesgericht Köln den Ensemble-Mitgliedern seinen Plenarsaal am Reichenspergerplatz in Neustadt - Nord für die Aufführung des Bühnenstücks "Ausgetrickst - nicht mit uns!" zur Verfügung gestellt.

Nach der Begrüßung durch die einladende Opferschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen Elisabeth Auchter-Mainz wandte sich Polizeipräsident Uwe Jacob an die Besucher. Jacob verwies auf den 45-prozentigen Anstieg der Straftaten durch "falsche Polizisten, falsche Enkel oder falsche Handwerker" seit Januar im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Er machte jedoch deutlich, dass angerufene Seniorinnen und Senioren durchaus nicht hilflos seien: "Sie können sich und andere vor Trickbetrügern schützen!" Der Polizeipräsident fügte - konkret an ältere Opfer von Trickbetrügern gewandt - hinzu: "Seien Sie wütend, seien Sie traurig und seien Sie fassungslos - aber lassen Sie diesen Gefühlen Taten folgen!"

Wie man sich und andere effizient vor diesen oft folgenschweren Straftaten schützen kann, zeigte dann das erfahrene Ensemble den interessierten Zuschauern. Anschließend standen Beamte des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz für Zuschauer-Fragen zur Verfügung.

Die nächste Aufführung dieses einzigartigen Präventionsprojekts findet statt am

Dienstag (15. Oktober), 15 Uhr im Kastanienhof Statthalterhofweg 70 50858 Köln-Junkersdorf

Auch dort ist im Anschluss an die Vorstellung ein Publikumsgespräch mit der Polizei geplant, bei dem die Zuschauer ihre Fragen zum Thema stellen können. Der Eintritt ist frei! Weitere Informationen zu dem Seniorentheater und den Veranstaltungsterminen erhalten Sie unter Freies Werkstatt Theater Köln - Altentheater, Tel. 0221 - 32 78 17, altentheater@fwt-koeln.de sowie auf der Homepage der Polizei Köln. (cg)

