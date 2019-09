Polizei Köln

POL-K: 190927-3-Lev Verkehrsunfall - Ford schleudert auf die Seite

Köln (ots)

Ein Leverkusener (79) hat am Freitagmorgen (27. September) in Leverkusen-Bergisch Neukirchen bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 79-Jährige gegen 8.30 Uhr auf der Burscheider Straße gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel, prallte gegen zwei Bäume und blieb auf der Seite liegen. Herumfliegende Fahrzeugteile trafen ein entgegenkommendes Auto. Ein 35-jähriger Ersthelfer unterstützte den Senior, der versuchte sich aus dem umgestürzten Ford Kuga zu befreien. Zeitweise sperrten Polizisten die Fahrbahn in Richtung Opladen. (ph)

