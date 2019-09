Polizei Köln

POL-K: 190927-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Kölner Schwimmbad

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach drei mutmaßlichen Dieben in einem Schwimmbad in Köln-Chorweiler. Die jungen Männer sollen am Sonntagnachmittag (9. Dezember 2018) aus der Umkleidekabine eines Schwimmbades in Köln Chorweiler die Geldbörse und Bargeld eines 25-Jährigen gestohlen haben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen die Diebe gegen 16.30 Uhr augenscheinlich gemeinschaftlich die Tat ausgeführt haben.

Das Kriminalkommissariat 54 fragt:

Wer kennt die auf den Fahndungsbildern gezeigten Männer? Wer kann Angaben zur ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell