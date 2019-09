Polizei Köln

POL-K: 190926-3- K/REK Vermisstenfahndung der Polizei Rhein-Erft-Kreis - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Die Vermisstenfahndung aus dem Rhein-Erft-Kreis nach einer Seniorin vom Donnerstagmorgen (26. September), wird hiermit zurückgenommen.

Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die Vermisste auf dem Fahndungsfoto wieder und meldete ihren Aufenthaltsort der Polizei. Die Seniorin ist wohlauf und befindet sich in einem Kölner Krankenhaus.

Ein Rettungssanitäter der Kölner Berufsfeuerwehr brachte den entscheidenden Hinweis. Er hatte die gesuchte 84-Jährige am Morgen bei einem Einsatz in Köln angetroffen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wir berichteten mit der Pressemeldung "190926-1-K/REK Vermisstenfahndung der Polizei Rhein-Erft-Kreis" über den Fall. Der Zeuge las am Mittag die polizeiliche Meldung in seiner Pause und teilte umgehend seine Erkenntnisse mit.

Wir möchten uns bei ihm, der Bevölkerung und den Medien bedanken. (bm/cr)

