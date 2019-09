Polizei Köln

POL-K: 190925-2-K Mountainbikestreife zieht unsicheren Transporter aus dem Verkehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Fahrradpolizisten haben am Dienstagmittag (24. September) in Köln-Mülheim einen Paketdiensttransporter aus dem Verkehr gezogen. Nachdem ein Gutachter das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft hatte, ordnete das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises die Entsiegelung der Kennzeichen an. Die Polizisten leiteten gegen Fahrer (45) und Halter ein Bußgeldverfahren ein.

Auf dem Clevischen Ring hatte die Mountainbikestreife den offensichtlich beschädigten Transporter angehalten. Auf dem ersten Blick stellten die Polizisten einen abgefahrenen Reifen, Unfallschäden mit rostigen Stellen, einen Riss in der Windschutzscheibe sowie eine Holzplatte als Glasersatz in der Hintertür fest. Polizisten begleiteten den Paketboten zu einer Prüfstelle.

Der Sachverständige bestätigte den ersten Verdacht und fand weitere erhebliche Mängel. Neben dem undichten Motor mit auslaufenden Öl zeigte die Handbremse keine Wirkung und Teile des scharfkantigen Kühlergrills hingen lose an der Fahrzeugfront. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell