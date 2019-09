Polizei Köln

POL-K: 190924-3-K Durchsuchungen bei mutmaßlichen Fahrradhehlern - Bilanz

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.September, Ziffer 1

Bei den heutigen Durchsuchungen haben Polizisten insgesamt 29 Fahrräder (14 in Poll und 15 in Raderberg) sowie das Mobiltelefon eines 18-jährigen Beschuldigten sichergestellt. An Hand der Rahmennummern konnten die Ermittler bislang zwei Räder Diebstahlsanzeigen aus Juni und September 2019 zuordnen. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell