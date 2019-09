Polizei Köln

POL-K: 190923-6-K Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Dieb und Betrüger

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach einem bislang unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, zusammen mit einem Komplizen (52) mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld vom Konto einer Kölnerin (59) abgehoben zu haben. Beim Geldabheben im Laufe des 10. Januar konnten die Tatverdächtigen von der Überwachungskamera des Automaten abgelichtet werden. Während die Ermittler den bereits polizeibekannten 52-Jährige sofort wiedererkannten, ist die Identität seines Begleiters nach wie vor unklar.

Die Kreditkarte hatten Unbekannte bei dem Einbruch in der Wohnung der Geschädigten in der Kölner Innenstadt entwendet. Bereits in der Nacht zum 10. Januar verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu der Wohnung der 59-Jährigen in der Dasselstraße im Stadtteil Neustadt-Süd und flüchteten mit der Geldbörse, dem Tablet und der Brieftasche der Frau. Als sie den Diebstahl am nächsten Tag bemerkte und ihre Kreditkarten sperren ließ, hatten die Täter bereits Bargeld an unterschiedlichen Geldautomaten abgehoben.

Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung und/oder dem derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten führen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 72 zu melden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell