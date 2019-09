Polizei Köln

POL-K: 190923-5-K Brennender Transporter - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (23. September) in Köln-Ossendorf einen silbernen VW Transporter in Brand gesetzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Eine Zeugin (21) meldete gegen Mitternacht eine starke Rauchwolke auf der Mathias-Brüggen-Straße. Polizisten fanden Brandbeschleuniger im Fahrzeug und stellten den Transporter sicher. Nach Auswertung der Spuren gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. (ph)

